Путин вручит в Кремле премию за вклад в укрепление единства российской нации

Президент РФ 4 ноября также наградит иностранных граждан орденами Дружбы за особые заслуги в укреплении мира, дружбы и взаимопонимания между народами, сохранение и популяризацию русского языка и культуры за рубежом.

В ходе торжественного приема в Большом Кремлевском дворце Владимир Путин вручит премию президента Российской Федерации за вклад в укрепление единства российской нации. Премия учреждена указом президента РФ в 2016 году и присуждается за деятельность, направленную на сплочение многонационального народа России и гармонизацию межнациональных отношений.

В этот же день глава государства возложит цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной Площади. Затем президент посетит выставку «Россия, устремленная в будущее», сообщает ТАСС.

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