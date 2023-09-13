Путин вспомнил слова Трампа: «Меня это не радует»

Президент России Владимир Путин заявил, что победа Дональда Трампа на выборах 2024 года не изменит отношений с США. Об этом сообщило “РБК”.

“Я думаю, что вне зависимости от того, кто будет избран президентом, принципиальных изменений во внешней политике США в направлении России не произойдет”, – ответил Путин.

Президент России напомнил слова Трампа, который обещал решить войну с Украиной в течение нескольких дней

«Это меня не радует. Это хорошо”, – продолжил Путин.

Также Путин заявил, что именно Трамп ввел больше всего санкций против Москвы, а российский лидер отметил, что надеяться на серьезные изменения нет смысла.

Поэтому он заявил, что независимо от того, кто победит на выборах, политика кардинально не изменится.