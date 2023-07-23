Путин встречается с Лукашенко

Президент России Владимир Путин встречается со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко, находящимся с деловым визитом в России. Глава Беларуси прибыл в Россию прошлой ночью. Представители СМИ Лукашенко объявил, что согласился встретиться с Путином «в ближайшем будущем». Среди тем для обсуждения он упомянул ситуацию вокруг ЧВК «Вагнер» и «дальнейшую деятельность» группы. По словам главы Беларуси, «это самая простая проблема, которая может быть решена и решается». После попытки вооруженного восстания в России в июне были приняты меры для передислокации группы Вагнера в Беларусь.