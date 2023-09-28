Путин встретился с Рамзаном Кадыровым в Кремле

Сегодня 28 сентября Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с лидером Чечни Рамзаном Кадыровым. Об этом сообщает агентство ТАСС.

В ходе встречи Путин положительно оценил вклад Кадырова и его команды в стремительное развитие республики.

“Рамзан Ахматович, мы в республике: экономика, социальная сфера, если говорить о ситуации. В целом динамика положительная. Во многом вы, ваша команда и народ делаете это с уверенностью”, – сказал президент России. Также президент России сообщил Кадырову, что передаст свои наилучшие пожелания семьям чеченских воинов, сражающихся на фронте.

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“Передайте наилучшие пожелания семьям молодых людей, мужественно сражающихся на фронте.” Я знаю, что Вы лично занимаетесь этими вопросами”, – сказал Путин.