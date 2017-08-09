Путин встретился с жительницей Ижевска, которой подарил путевку в Сочи

Президент России 8 августа встретился в своей резиденции Бочаров Ручей с семьей жительницы Удмуртии, которую летом пригласил отдохнуть на крупнейшем российском курорте.

Он поинтересовался условиями, в которых разместили Анастасию Вотинцеву с сыном и ее сестру с двумя детьми.

«Тяжеловато после нашего климата, но шикарно все. Мы не знаем, какими словами описать, как мы счастливы. Мы просто попали в рай», — сказала женщина.

По ее словам, их поселили в прекрасные отдельные номера, и они живут с большим комфортом и благодарны всем, кто принял участие в организации этого отдыха, пишет РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в ходе прямой линии в июне Анастасия Вотинцева пожаловалась, что ее дом признали аварийным, но расселение назначили только на 2029 год. Путин поручил до конца года переселить 11 семей, в том числе семью Вотинцевой. Позже он вручил ей путевку в Сочи на всю семью.

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