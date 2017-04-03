Путин встретится с президентом Узбекистана Мирзиеевым

По приглашению Владимира Путина глава Узбекистана Шавкат Мирзиеев 4-5 апреля посетит Россию с государственным визитом.

В ходе переговоров главы стран 5 апреля обсудят ключевые вопросы двусторонних отношений и меры по дальнейшему развитию взаимовыгодного сотрудничества в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и научной областях. Также состоится обмен мнениями по ряду актуальных международных и региональных проблем.

По итогам визита планируется подписание пакета межправительственных, межведомственных и коммерческих документов, сообщает пресс-служба Кремля.

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