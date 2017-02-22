Путин встретится с руководителями делегаций Всемирных военных игр

Президент РФ Владимир Путин 23 февраля встретится с руководителями делегаций III зимних Всемирных военных игр, которые пройдут в Сочи.

Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о планах президента.

Песков также отметил, что в этот день у Путина запланирована встреча с российскими военными, которые принимали участие в морском походе к берегам Сирии, и заседание Совета безопасности. Кроме того, президент традиционно примет участие в праздничных мероприятиях в честь Дня защитника Отечества, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Всемирные военные игры проходят в Сочи с 22 по 28 февраля 2017 года. В них принимают участие более 1 тыс. представителей военного спорта из 26 стран мира. В Сочи 22 февраля прибыли национальные сборные Болгарии, Боснии и Герцеговины, Греции, Словении, Монголии, Ливана, Пакистана и Македонии.

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