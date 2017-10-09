Путин встретится в Сочи с коллегами из СНГ и деловыми кругами Германии

Встречи запланированы на 10-12 октября.

Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Он рассказал, что президент в Сочи проведет несколько двусторонних встреч с коллегами из СНГ. Отдельных переговоров с президентом Беларуси Александром Лукашенко пока не запланировано, но они не исключены.

«Две встречи Путина состоятся 10 октября: первая — с президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном, вторая — с президентом Молдовы Игорем Додоном», — сказал представитель Кремля.

По словам Ушакова, 11 октября перед началом всех заседаний саммита СНГ и ЕврАзЭС запланирована встреча с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. А 12 октября состоятся переговоры с главой Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

В этот же день глава российского государства в Сочи проведет встречу с представителями деловых кругов Германии.

«Состоится весьма важная встреча президента с представителями деловых кругов Германии. Ее организуют по инициативе Восточного комитета германской экономики. Наш президент начнет эту встречу вступительным словом, затем пройдет открытая дискуссия», — пояснил Ушаков.

Он уточнил, что во встрече будут участвовать около 20 представителей немецкого бизнеса. Это представители крупных компаний, которые постоянно работают на российском рынке. Среди них главы предприятий Bauer, Winter holl, Linde, Knauf, Siemens, Metro, сообщает ТАСС.

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