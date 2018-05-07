Путин вступил в должность президента России

В Большом Кремлевском дворце 7 мая прошла инаугурация президента Владимира Путина.

Избранный глава государства произнес присягу, положив правую руку на Конституцию. После этого председатель Конституционного суда Валерий Зорькин объявил, что президент вступил в должность.

В Кремле собрались представители исполнительной, законодательной, судебной ветвей власти, Правительства РФ, Совета Федерации, Госдумы, администрации президента, губернаторы, представители основных конфессий, кавалеры ордена Святого апостола Андрея Первозванного, Герои России, кавалеры ордена «За заслуги перед Отечеством», главы диппредставительств, представители общественных организаций, деловых кругов, генералитет, деятели науки, культуры, спорта, журналисты.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», выборы президента прошли 18 марта. ЦИК утвердила итоги выборов. Победил Владимир Путин с 76,69% голосов.

Участие в церемонии инаугурации президента принимает губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

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