Путин выразил соболезнования в связи с гибелью людей при обрушении моста в Италии

В Генуе 14 августа обрушился автомобильный мост. По последним данным СМИ погибли не менее 30 человек.
«Президент Российской Федерации Владимир Путин направил президенту Итальянской Республики Серджо Маттарелле телеграмму с выражением глубоких соболезнований в связи с трагическими последствиями обрушения моста вблизи города Генуи», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
Владимир Путин передал слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.
Как сообщили в генконсульстве РФ, информация о пострадавших россиянах не поступала.
Пользователи итальянских социальных сетей утверждают, что мост неоднократно ремонтировали. По сообщениям местных СМИ, последняя реконструкция моста была проведена в 2016 году. На фотографии с места происшествия видно, что у моста отсутствует пролет длиной до 200 м, сообщает РИА «Новости».
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Италии обрушился автомобильный мост Моранди на автомагистрали A10 близ Генуи. СМИ сообщили о десятках погибших. Мост проходил над жилыми домами и промзоной. Его обломки упали на постройки, расположенные под мостом.
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