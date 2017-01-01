Путин выразил соболезнования Эрдогану в связи с терактом в Турции

Президент России Владимир Путин 1 января выразил соболезнования главе Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с гибелью людей во время теракта в Стамбуле, который произошел в новогоднюю ночь.

Он направил Эрдогану телеграмму.

«Трудно представить себе более циничное преступление, чем убийство мирных людей в разгар новогоднего праздника. Но террористам абсолютно чужды понятия человеческой морали. Наш общий долг — дать решительный отпор террористической агрессии», — говорится в сообщении.

Путин отметил, что в борьбе с этим злом Россия была и остается надежным партнером Турции.

Глава российского государства передал слова сочувствия родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим, сообщает пресс-служба администрации президента РФ.

В Стамбуле в ночь с 31 декабря на 1 января неизвестные совершили нападение на ночной клуб Reina в районе Ортакей. По данным зарубежных СМИ, двое злоумышленников в костюмах Санта-Клауса устроили там стрельбу.

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что погибли 39 человек. Из них не менее 15 граждан — иностранцы. С ранениями госпитализировали 69 человек. В генконсульстве РФ в Стамбуле рассказали, что данных о пострадавших или убитых россиянах не поступало, сообщает ТАСС.

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