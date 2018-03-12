Путин высоко оценил качество кубанской селекции

Глава государства в сопровождении губернатора Кубани Вениамина Кондратьева и министра сельского хозяйства РФ Александра Ткачева ознакомился с работой краснодарского зернового центра.

Владимир Путин отметил, что именно краснодарские сорта дают самый крупный урожай.

«Сегодня мы наблюдаем эффект плодотворного сотрудничества науки и производства. Кроме того, в отрасли сельхозмашиностроения наблюдается большой рывок. Ее качество не уступает мировым стандартам. Будем развивать», — сказал российский лидер.

Вениамин Кондратьев подчеркнул, что производство собственных семян всегда было важнейшей задачей, а в период санкций — стратегической.

«Чтобы не зависеть от зарубежных поставок, мы выделяем субсидии на приобретение элитных семян. По пшенице и рису нам это удалось на 100%. Следующая задача — развитие сортов и гибридов сахарной свеклы. Для этого планируем создать завод по выращиванию семенного материала свеклы в крае», — сказал губернатор.

По его словам, в прошлом году, благодаря сильной селекционной базе, удалось получить рекордный урожай не только по количеству, но и по качеству: впервые был собран второй-третий класс пшеницы в производственных масштабах.

За 102 года в зерновом центре в Краснодаре создали более 400 сортов и гибридов сельскохозяйственных культур. В Госреестр РФ внесено 165 сортов и гибридов селекции института, в том числе 74 сорта озимой мягкой пшеницы, 11 тритикале, 17 озимого и ярового ячменя, 48 гибридов кукурузы.

В Краснодарском крае ежегодно 98-99% посевных площадей под озимой пшеницей и озимым ячменем засевается сортами, созданными в НЦЗ. В Ставропольском крае — 62%, в Ростовской области — 40% площадей заняты сортами «НЦЗ имени П. П. Лукьяненко», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 12 марта Путин ознакомился с работой Национального центра зерна и выступил на Форуме сельхозпроизводителей, который открылся 11 марта. Участие в форуме принимают делегации из 71 региона РФ. Это фермеры, представители сельхозкооперативов, отраслевых союзов, ассоциаций, экспертного и бизнес-сообщества, аграрной науки, руководители региональных органов управления АПК, депутаты Госдумы и Федерального Собрания.

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