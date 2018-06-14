Путин выступил на открытии чемпионата мира по футболу

Церемония открытия прошла 14 июня на стадионе «Лужники» в Москве. Футболистов и болельщиков поприветствовал президент Владимир Путин.

«Поздравляю всю большую многонациональную дружную футбольную семью с началом главного турнира планеты. Это событие впервые проходит в России», — сказал президент.

По его словам, в России создали все условия, чтобы болельщики и футболисты смогли полностью погрузить в атмосферу чемпионата мира по футболу.

Участие в церемонии открытия также принял президент ФИФА Джанни Инфантино. В 18:00 стартует матч Россия — Саудовская Аравия.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Робби Уильямс и Аида Гарифуллина выступили на церемонии открытия ЧМ-2018.

Игроки ФК «Краснодар» Федор Смолов и Юрий Газинский вошли в стартовый состав сборной России на первый матч ЧМ. Встреча с командой Саудовской Аравии пройдет 14 июня на стадионе «Лужники» в Москве.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

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