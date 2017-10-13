Путин выступит на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи

Президент РФ планирует пообщаться с участниками XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в предстоящие выходные.

«Планирует», — ответил пресс-секретать президента Дмитрий Песков на соответствующий вопрос журналиста.

О времени выступления президента РФ сообщат дополнительно, пишет «РИА Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи завершают подготовку к Всемирному фестивалю молодежи и студентов. Открытие на курорте пройдет 15 октября. Первые гости уже начали прибывать в Сочи.

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