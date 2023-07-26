Путин хочет посетить Китай в октябре

Президент России Владимир Путин в октябре 2023 года планирует приехать в Китай для участия в форуме «Один пояс, один путь», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на помощника президента Юрия Ушакова. — сказал Ушаков.

Кроме того, помощник президента не стал отрицать, что Путин может отправиться в Индию на саммит G20 в сентябре. : «Не уверен насчет G20. Мы получили приглашение», — сказал Ушаков.

В июле стало известно, что Владимир Путин не поедет в ЮАР на саммит БРИКС и примет участие в мероприятии по видеосвязи. Поскольку Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина, официальные лица ЮАР сами попросили об этом Россию. ЮАР ратифицировала Римский статут об учреждении этого суда.

Правительство ЮАР предупредило, что Путина могут арестовать, если он посетит страну.

На саммите БРИКС Российская делегация была приглашена МИД России в лице Министра Сергея Лаврова.