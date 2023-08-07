Путин хочет продлить войну до президентских выборов в США, надеясь на победу Трампа — CNN

Путин надеется значительно сократить военную помощь Украине после того, как Трамп вступит в должность президента США. Это, в свою очередь, укрепляет позиции России на переговорах.

Конкретных доказательств намерений Путина в США нет. Однако, по словам источника, близкого к американской разведке, президентские выборы могут стать поворотным моментом для США, Европы и Украины.

Американская национальная безопасность, разведка и дипломатические интервью CNN Считается, что Путин был ключевой фактор в его решениях, что снижает вероятность окончания войны к концу 2024 года.