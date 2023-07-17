Путин хочет продолжить зерновую сделку – Эрдоган

Даша 17.07.2023 В мире

Путин хочет продолжить сделку по зерну - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его «друг» президент России Владимир Путин «хочет продолжить этот гуманитарный коридор, несмотря на заявление Москвы сегодня утром».

Об этом Эрдоган сообщил на пресс-конференции, состоявшейся накануне в Стамбуле. визита в Саудовскую Аравию.

По его словам, сегодня министр иностранных дел Турции свяжется по телефону с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Сам Эрдоган позвонит Путину, когда вернется в Турцию из Саудовской Аравии.

«Я хотел бы, чтобы после сегодняшнего телефонного звонка мы двигались быстрее», — сказал Эрдоган и выразил надежду, что стороны вернутся к соглашению без каких-либо других препятствий.

Сегодня истек срок действия соглашения об экспорте сельхозпродукции Украины через Черное море, и Россия официально объявила о выходе из зернового соглашения.

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