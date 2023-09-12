Путин хочет увеличить товарооборот с Китаем до 200 миллиардов долларов

Россия и Китай хотят достичь товарооборота в 200 миллиардов долларов.

Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с вице-премьером Госсовета КНР Чжан Госином на Восточном экономическом форуме.

“Президент Си Цзиньпин и поставленная нами цель достичь 200 миллиардов долларов могут быть достигнуты в самое ближайшее время, в начале этого года”, – заявил глава государства.

Российский лидер дружен с Президентом Китая Си Цзиньпином отметил, что у него есть отношения: “И деловые, и личные дружеские отношения. Это, безусловно, послужит развитию двусторонних отношений и межгосударственных отношений”.

Путин высоко оценил уровень развития экономического и политического сотрудничества между Москвой и Пекином:

“Отношения России и Китая в сфера экономического сотрудничества между двумя странами поднялась на очень высокий уровень. Само собой разумеется, что все это является результатом достижений в политической сфере. Однако результаты очень хорошие-отличные».

Он также добавил, что отношения между Москвой и Пекином достигли беспрецедентно высокого уровня и они намерены и дальше развивать сотрудничество.