Путин: я готов приехать в Вашингтон для встречи с Трампом

Об этом президент России заявил 27 июля на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в ЮАР.

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что пригласил своего американского коллегу Дональда Трампа в Москву, но готов приехать на встречу с ним и в Вашингтон.

«Что касается встреч, я прекрасно понимаю, что сказал президент Трамп, у него есть желание проводить дальнейшие встречи. И я готов к этому. Но нужно, чтобы были условия соответствующие, чтобы они создавались, эти условия. В том числе и в наших странах мы готовы к таким встречам. Мы готовы пригласить президента Трампа в Москву, пожалуйста. Он имеет, кстати говоря, такое приглашение, я ему об этом говорил», — сказал Путин.

Российский лидер подчеркнул, что готов встретиться с Трампом и в американской столице.

«Я готов и в Вашингтон приехать. Но повторяю еще раз, если там будут созданы соответствующие условия для работы», — цитирует главу российского государства РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 26-27 июля Владимир Путин принимал участие в саммите БРИКС.

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