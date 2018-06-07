Путин: я надеюсь, что после полноценного запуска Крымского моста цены стабилизируются

Почти 4,5 часа Владимир Путин в прямом эфире 7 июня общался с россиянами. За это время президент страны успел ответить на 79 обращений жителей.

В этом году «Прямая линия» прошла в новом формате, на связи с главой государства были министры и губернаторы. К видеоселектору подключился также и Краснодарский край. Прямой эфир глава региона Вениамин Кондратьев смотрел вместе со своими заместителями.

Вопросы к Владимиру Путину были самые разные. Касались они и внешней политики, и внутренних экономических проблем. Например, жители Крыма поинтересовались, когда цены в их магазинах сравняются с кубанскими. Краснодарский край — уже давно сформировавшийся курорт, при этом в регионе удается сдерживать стоимость продуктов. В Крыму с открытием моста заметно вырос спрос на туристические услуги, при этом ценовая политика — заметно выше.

«Мы заметно ощутили рост на предлагаемые нами услуги. Но вот только цены на продукты питания в Крыму пока остаются достаточно высокими. Поэтому у меня к вам вопрос: когда же реально начнут снижаться цены? Пусть даже не сравняются, а хоть немного приблизятся к уровню цен в Краснодарском крае?» — сказал один из задававших вопросы.

«Дело в том, что на некоторые товары, услуги в Крыму цены пониже, чем в соседних областях, чем в Краснодарском крае и Ростовской области. На некоторые — в Крыму все-таки цены выше, чем в Ростове или, скажем, в Краснодаре. Я рассчитываю на то, что после полноценного запуска — имею в виду автомобильное движение грузового транспорта, взаимные потоки товаров — цены стабилизируются и уравняются между близлежащими регионами Российской Федерации», — сказал Путин.

Спрашивали президента и о развитии здравоохранения. В ходе прямой линии Владимир Путин сообщил, что сейчас готовится федеральная программа по борьбе с онкологическими заболеваниями. В это время в студии на одной из цифровых панелей появился вопрос о том, когда построят новый онкодиспансер в Краснодаре. Как сообщил журналистам Вениамин Кондратьев, уже в этом году начнут работу над проектно-сметной документацией.

«На Кубани работают пять онкодиспансеров, самый крупный — краевой находится в Краснодаре. Его поликлиническое отделение рассчитано на 780 человек в день, но реальная нагрузка практически в два раза выше. Работу над проектно-сметной документацией нового онкодиспансера в Краснодаре начнут в этом году. Надеемся, успеем войти в федеральную программу по софинансированию в 2019 году. Если нет, постараемся обойтись своими силами», — пояснил Кондратьев.

Задали президенту и вопрос, касающийся пляжа в Якорной Щели в Сочи. Сегодня часть береговой линии нуждается в благоустройстве. Как пояснил Вениамин Кондратьев, эта территория находится напротив железнодорожной станции. Свободный доступ перекрывают заброшенные здания, которые находятся не в краевой собственности. По словам губернатора Кубани, сейчас проводится работа с федеральными коллегами, чтобы убрать строения и приступить к обустройству пляжа.

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Прямая линия с Владимиром Путиным

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