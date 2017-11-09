Путин: закон о применении технологий для защиты экологии заработает в 2019 году

Президент РФ отметил, что нормативы допустимых выбросов для конкретных предприятий планируют определять в соответствии с оценкой экологической ситуации в районе в целом.

Владимир Путин сообщил, что в 2019 году заработает закон о применении технологий для защиты окружающей среды.

«К сожалению, в предыдущие несколько лет мы вынуждены были под достаточно жестким нажимом промышленности отложить введение закона», — сказал глава государства.

По словам президента, промышленные предприятия, ссылаясь на кризисные ситуации, утверждали, что не могут применять лучшие технологии. В случае их применения заводы вынуждены были бы сокращать рабочие места.

«Тем не менее окончательное решение принято, в 2019 году в полном объеме должен заработать закон», — уточнил Путин.

Он пояснил, что сейчас вводят требования к современному оборудованию. Речь идет о применении новейших технологий, которые повышали бы производительность труда и в то же время снижали бы нагрузку на природу, уменьшали вредные выбросы.

Глава государства добавил, что РФ будет переходить на оценку экологической безопасности не одного конкретного предприятия, а района в целом. И исходя из этих нормативов специалисты будут определять допустимые выбросы для предприятий, сообщает ТАСС.

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