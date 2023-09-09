Путин: Запад развязал конфликт на Украине, чтобы остановить развитие РФ

Даша 09.09.2023 В мире

Путин: Западная арба спровоцировала конфликт на Украине, чтобы остановить развитие РФ

Президент России Владимир Путин считает, что Запад намеренно спровоцировал конфликт на Украине, чтобы остановить развитие РФ.

Об этом было заявлено выступил Президент РФ на встрече с молодыми учёными Российского федерального ядерного центра.

“Должен сказать, что наши прогнозы подтвердились, как мы и говорили – всё произошло, они продолжат этот конфликт и на Украине”, – заявил Путин.

“Я думаю, что все это имеет целенаправленную цель – ограничить наш экономический рост и создать дополнительные условия для ограничения развития России”, – сказал глава государства.

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“Именно тогда (в 2014 году) мы начали думать о том, что нужно сделать, чтобы обеспечить суверенитет. Многое сделано, но, конечно, многое еще предстоит сделать”, – сказал Путин.

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