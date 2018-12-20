Путин: западные санкции — это реакция на рост могущества России

Об отношении к санкциям президент России Владимир Путин рассказал 20 декабря во время пресс-конференции.

Отвечая на вопрос о том, готова ли Россия к новому витку западных санкций и каковы их возможные последствия, президент ответил, что Россия на протяжении всей своей истории оказывалась под теми или иными ограничениями.

По мнению президента, введение санкций связано с ростом могущества России и ее конкурентоспособности.

«С ней нужно считаться, а не хочется. У нас в стране 160 млн жителей, и мы отстаиваем не свои «хотелки», а интересы государства. Будем продолжать это делать», — сказал Путин.

Он отметил, что российская экономика адаптировалась к санкциям. После кризиса 2008-2009 годов она понесла потери в 7,8%, а после введения санкций — вдвое меньше, причем по большей части из-за падения цен на нефть.

Президент отметил и «плюсы» санкций, так как стране пришлось «включить мозги» для развития промышленности.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», во время пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай» 18 октября Владимир Путин отметил, что государственная поддержка аграриев снижаться не будет.

Госдепартамент США 8 августа распространил сообщение о намерении ввести санкции в отношении Российской Федерации. Ограничения связаны с делом Скрипалей и вступили в силу 22 августа. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 10 августа заявил о том, что будущие санкции — это объявление экономической войны России. Президент России Владимир Путин назвал новые санкции США нелегитимными. Власти России разработали ответ на новые санкции США.

Евросоюз на полгода продлил санкции в отношении России, они будут действовать до 15 марта 2019 года. Китай предложил России объединить усилия против санкций США.

Все новости по теме:

Пресс-конференция Владимира Путина

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник