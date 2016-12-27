Путин запустил газопровод Кубань — Крым

Президент России Владимир Путин 27 декабря дал старт поставкам газа в Крым по трубопроводу из Краснодарского края.

Он принял участие в открытии газопровода в режиме видеоконференции.

«Это еще одно очень важное решение для развития Крыма на длительную перспективу. Я имею в виду, что поступление российского магистрального газа на Крымский полуостров позволит нам создать совершенно новую обстановку с точки зрения развития всего экономического комплекса. Это развитие в социальной сфере Крыма и Севастополя», — сказал президент.

Он поздравил жителей Крыма, рабочих и всех, кто принимал участие в строительстве газопровода.

Путин отметил, что на базе поступающего газа на полуострове в 2017 — 2018 годах построят две электростанции мощностью по 470 МВт. Они позволят закрыть потребности полуострова в электроэнергии. По его словам, за четыре года в Крыму должно быть построено и реконструировано 70 км магистральных и 2,5 тыс. км межпоселковых газопроводов, а также восемь газоперекачивающих станций.

«Мы вместе с региональными, муниципальными, федеральными властями сделаем все для того, чтобы газ дошел до конечного потребителя как можно быстрее», — подчеркнул президент.

Общая протяженность газопровода составляет 358,7 км. Он включает двухниточный переход через озеро Тузла и Керченский пролив, а также газопровод-отвод на Симферополь протяженностью 27,3 км, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», министр энергетики РФ Александр Новак в августе 2015 года заявил, что газопровод Краснодарский край — Крым планируют ввести в эксплуатацию в марте 2017 года.

Министр топлива и энергетики Республики Крым Светлана Бородулина в июле заявила, что работа по строительству газопровода с Кубани на полуостров идет с опережением графика. Михаил Шеремет в августе отмечал, что строительство газопровода Краснодарский край — Крым идет ускоренными темпами.

«Черноморнефтегаз» получил разрешение на строительство магистрального газопровода, который пройдет через Керчь — Симферополь — Севастополь с отводами к Симферопольской ПГУ-ТЭС и Севастопольской ПГУ-ТЭС. Он соединит существующую на полуострове газотранспортную систему с газопроводом Краснодарский край — Крым.

Президент РФ Владимир Путин 23 декабря на пресс-конференции заявил о завершении присоединения газовой системы Крыма к магистральным газопроводам РФ.

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