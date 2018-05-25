Путин заявил, что не будет занимать пост президента больше двух сроков подряд

Глава государства напомнил о своей строгой приверженности Конституции РФ.
«Я всегда строго придерживался и придерживаюсь Конституции РФ», — подчеркнул глава государства.
Он напомнил, что в основном законе ясно прописано, что президент может занимать пост не более двух сроков подряд. Путин подчеркнул, что он уже покидал свой пост после второго подряд президентского срока в 2008 году.
«Я намерен придерживаться этого правила и в будущем», — цитирует российского лидера ТАСС.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», выборы президента прошли 18 марта. Победил Владимир Путин с 76,69% голосов.
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Выборы президента России
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