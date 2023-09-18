Путин заявил, что российская экономика «восстановилась».

Президент России Владимир Путин заявил, что восстановление российской экономики после санкций завершено. Его слова приводятся на сайте Кремля.

“В целом можно сказать, что этап восстановления российской экономики завершился”, – заявил Путин.

По данным По его словам, Россия «беспрецедентно» выдержала «санкционную атаку со стороны недружественных стран». Глава российского государства подчеркнул, что валовой внутренний продукт страны достиг досанкционного уровня 2021 года, и призвал создать условия для более стабильного и долгосрочного роста.

Путин напомнил, что ВВП в этом году Ожидается, что рост продукции составит 1,2 процента. “Однако фактически мы уже превысили этот уровень, и к концу года рост валового внутреннего продукта может достичь уровня 2,5, а может быть, даже более 2,8 процента”, – сказал он. Президент охарактеризовал экономическую ситуацию в России как “стабильную и сбалансированную”.