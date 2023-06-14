Путин заявил, что Россия не будет отжимать «резиденции» в Украине

Проведение “спецоперации” в Украине – это ответ на переход красных линий. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании с «военачальниками» 13 июня.

Атаки на всю энергосистему Украины, уничтожение штаб-квартиры Главного разведывательного управления Украины тоже красны линии. является ответом на пересечение, уверяет президент РФ.

Путин подчеркнул, что Россия продолжит «выборочно» атаковать территорию Украины: «Мы, эти дураки (имея в виду обстрелы украинцы – прим. Конечно нет. Мы продолжаем действовать избирательно. Ответ”.

Министерство обороны РФ утверждает, что с начала вторжения в Украину российские военные не атаковали гражданскую инфраструктуру Украины.

Напоминаем что ночью 13 июня российские военные нанесли ракетный удар по городу Кривой Рог, поразив пятиэтажный жилой дом и частное предприятие.В результате обстрела погибли 11 человек.Число раненых 36,из них 12 Госпитализирован. Из-за обстрелов в Кривом Роге, тепло- и электроснабжения пострадало также здание вокзала.