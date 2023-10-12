Путин заявил, что Россия расширит поставки энергоресурсов в Азию

Россия намерена расширять поставки энергоресурсов в азиатские страны, строить новые маршруты или ремонтировать существующие. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели.

“Мы думаем над тем, как расширить объемы поставок. Мы думаем о строительстве новых маршрутов или реорганизации существующих”, – сказал Путин.

Российский лидер посетит Узбекистан по газотранспортной системе Средняя Азия-Центральная, проходящей через Казахстан. Отреагировали на поставки газа.

По его словам, это старый газопровод. В 8 стран бывшего Союза было транзитировано 80 миллиардов кубометров газа. Он работал в обратном режиме, то есть из России в эти страны. Путин отметил, что совместно с Узбекистаном и Казахстаном проводились работы по восстановлению этого маршрута и он наконец введен в эксплуатацию. Для этих стран это существенно, но с ростом их экономики этот объем будет уменьшаться, это уже известно”, – сказал Путин.

Президент России отметил, что Иран также обсуждает закупку российского газа. .

“Иранские партнеры также обсуждают с нами возможность поставок российского газа на иранский рынок”, – сказал Путин.