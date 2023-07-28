Путин заявил, что Россия списала долг Африке

Президент России Владимир Выступая во второй день форума Россия-Африка, Путин напомнил, что Москва списала долги африканских стран на общую сумму 23 миллиарда долларов. Общий долг, который мы списали на сегодняшний день, составляет 23 миллиарда долларов. По последним запросам африканских стран, на эти цели развития мы направим еще более 90 млн средств», — цитирует «Коммерсантъ» слова главы российского государства.

День назад, 27 июля, в рамках Форума Россия-Африка в Санкт-Петербурге стало известно, что Российская Федерация подписала документ, благодаря которому Сомали списало более 684 миллионов долларов государственного долга. Депутат Госдумы Михаил Делягин ранее заявил, что с 1992 года Россия выплатила около 152 миллиардов долларов долга различным странам. Власти РФ официально эту информацию не подтверждали.