Путин заявил, что скоро снова встретится с Мирзиёевым

Президент России Владимир Путин сообщил, что в ближайшее время встретится с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.Мы активно сотрудничаем. Скоро мы снова встретимся в рамках саммита СНГ в Киргизии”, – сказал Путин в ходе переговоров с Мирзиёевым в Кремле.

Саммит СНГ пройдет в Бишкеке 13 октября под руководством президента Глава Кыргызстана Садир Жапаров В мероприятии ожидается участие глав Содружества Наций.

На саммите будут приняты важные решения, направленные на расширение и укрепление сотрудничества государств-участников Содружества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.