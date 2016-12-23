Путин заявил, что следит за расследованием убийства Немцова

Президент РФ Владимир Путин 23 декабря на пресс-конференции заявил, что следит за расследованием дела об убийстве Бориса Немцова.

«Конечно, я слежу за всеми резонансными событиями, особенно такими, как убийство Немцова. И, конечно, считаю, что виновные должны быть найдены. В том, что люди, находящиеся в правоохранительных органах, могут совершать тяжелые правонарушения, ничего удивительного нет. Это происходит, и не только у нас. Возьмите убийство нашего посла в Турции. Вспомните, кто его убил», — заявил глава государства.

Он подчеркнул, что по большинству резонансных дел следствие, как правило, приходит к полному выяснению всех обстоятельность.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», депутата Ярославской областной думы и сопредседателя партии «РПР-Парнас» Бориса Немцова убили в центре Москвы 28 февраля. Обвиняемыми по делу являются пять человек: Заур Дадаев, Анзор и Шадид Губашевы, Хамзат Бахаев и Тамерлан Эскерханов.

На Троекуровском кладбище в Москве 9 октября открыли памятник на могиле Бориса Немцова. Его создал петербургский скульптор Вячеслав Бухаев по просьбе дочери и друзей Немцова.

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