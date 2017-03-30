Путин заявил о готовности встретиться с Трампом в Финляндии

Президент РФ Владимир Путин 30 марта заявил, что готов был бы встретиться с президентом США Дональдом Трампом во время арктического саммита в Финляндии.

Российский лидер отметил, что Хельсинки — очень подходящая площадка для организации подобных мероприятий.

При этом Путин подчеркнул, что такие события должны быть хорошо подготовлены с обеих сторон.

«Если это произойдет, то мы будем рады принять участие, и я буду рад принять участие в таком мероприятии. Если нет, ну тогда в рамках обычных встреч подобного рода на «двадцатке» (в Германии в июле текущего года), думаю, что такая встреча может состояться», — цитирует президента РФ ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», замглавы МИД РФ Сергей Рябков в феврале заявил о том, что в России и США начали процесс подготовки встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Ранее Владимир Путин не исключил, что встреча с главой США Дональдом Трампом может пройти в Словении.

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