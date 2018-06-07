Путин заявил о необходимости построить 88 млн кв. м жилья в 2018 году

Об этом президент России сказал в ходе прямой линии 7 июня.

«Перед нами стоит сложная задача — выйти в этом году уже на 88 млн кв. м. До 2024 года мы должны будем выйти на гораздо более амбициозную цифру — 120 млн кв. м в год», — сказал Владимир Путин.

Он напомнил, что объем жилищного строительства по итогам 2017 года составил более 79 млн кв. м. При этом в настоящий момент возможность улучшить свои жилищные условия имеют 3,5 млн. российских семей.

«Мы должны сделать так, чтобы в год примерно пять миллионов семей имели возможность улучшить свои жилищные условия», — заявил президент.

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Прямая линия с Владимиром Путиным

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