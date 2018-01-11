Путин заявил о нехватке в России квалифицированных специалистов рабочих профессий

Об этом президент рассказал на встрече со школьниками — авторами лучших сочинений на тему «Россия, устремленная в будущее».

«Сейчас грань между различными уровнями подготовки специалистов практически стирается. У нас катастрофически не хватает не просто рабочих рук, а хорошо подготовленных специалистов по рабочим профессиям», — пояснил глава государства.

Владимир Путин отметил, что бывшая система подготовки рабочих специалистов невостребована и нуждается в обновлении.

«Мы организуем целую большую систему подготовки», — добавил он.

Президент уточнил, что профподготовка в этой сфере должна быть постоянной. По его словам, сейчас так быстро появляются новые компетенции, знания. Они стремительно реализуются на практике, поэтому нужно заниматься самоподготовкой и самообучением, сообщает «Интерфакс».

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