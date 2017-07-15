Путин заявил о планах по облегчению приема в гражданство РФ выходцев с Украины

У них не будут больше требовать справку о выходе из гражданства Украины.

«Мы внесем в ближайшее время изменения в действующее законодательство и не будем требовать от них [выходцев с Украины] бумаг, подтверждающих их выход из гражданства [Украины]», — заявил Владимир Путин на встрече с губернатором Белгородской области Евгением Савченко.

Президент добавил, что по новым правилам достаточно будет предоставить только подтверждение того, что человек обратился к властям Украины, чтобы выйти из гражданства этой страны.

Путин отметил, что этой проблеме было посвящено одно из обращений, поступивших к нему во время «Прямой линии». Автор обращения жаловался, что для получения гражданства РФ ему нужно получить справку о выходе из украинского гражданства, а такого документа в Киеве ему не дают, сообщает ТАСС.

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