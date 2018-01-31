Путин заявил о росте ВВП в 2017 году на 1,4%

Президент России также отметил рост золотовалютных резервов страны.

«ВВП России за прошлый год прибавил 1,4%. На высоком уровне сохраняются золотовалютные резервы, они выросли за последний период и составляют 442,8 млрд долларов», — сказал Владимир Путин.

По словам президента, до рекордных значений замедлились показатели инфляции, которая в прошлом году выросла на 2,5% «и продолжает снижаться и в этом году». Путин подчеркнул, что за январь-ноябрь прошлого года внешняя торговля страны выросла на 25%.

Глава государства указал, что приток прямых иностранных инвестиций в нефинансовый сектор страны за три квартала 2017 года составил 23 млрд долларов, что вдвое больше, чем за тот же период 2016 года и абсолютный максимум за последние четыре года, сообщает ТАСС.

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