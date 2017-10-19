Путин заявил о скором уничтожении террористов в Сирии

Президент России также положительно оценил переговоры по Сирии, которые проходят в Астане.

Об этом он сообщил на итоговой пленарной сессии заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.

«Есть все основания полагать, скажу осторожно, что террористов, мы там [в Сирии] в ближайшее время добьем, но это не повод для того, чтобы радоваться и считать, что с этим покончено», — цитирует Путина ТАСС.

Путин отметил, что переговоры по Сирии в Астане в целом идут позитивно, создание зон деэскалации являются самым значимым результатом.

«Он [процесс сирийского урегулирования] набирает позитивный оборот. Не без проблем, но в целом идет позитивно. Создание зон деэскалации — самый значимый результат всей работы в Сирии за последние два года вообще и астанинского процесса в частности», — сказал Путин.

Площадка «Астана» принимает переговоры по военному аспекту сирийского урегулирования с января, состоялись уже шесть раундов встреч: в январе, феврале, марте, мае, июле и сентябре, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Валдайский форум в Сочи проходит с 16 по 19 октября. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Владимир Путин на пленарном заседании Валдайского клуба «выступит с очень важной речью».

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