Путин заявил о возможном отказе от мусоросжигающих заводов

Президент РФ сообщил, что подход к ликвидации отходов может быть пересмотрен в пользу более экологичного и прогрессивного.

Об этом Владимир Путин рассказал на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

Руководитель правозащитной организации «Восход» Евгений Бобров отметил, что современная политика по ликвидации отходов в РФ направлена в сторону создания мусоросжигающих заводов. Он призвал отказаться от такой политики в пользу вторичной переработки мусора и раздельного сбора отходов.

«Надо посмотреть внимательно, проанализировать. Если есть какой-то другой, кроме сжигания, способ ликвидации технических отходов, более прогрессивный и экологичный, то конечно надо им воспользоваться», — сказал глава государства.

По его словам, необходимо обратить внимание на опыт других стран.

«Каков опыт цивилизованных стран? Около 1,5 тыс. в мире успешно функционирующих заводов по сжиганию. Некоторые из них находятся в центре самых крупных европейских мегаполисов. Например, в Лондоне, Париже, Берлине. Швейцария является лидером по переработке отходов, а не по сжиганию. Однако там 50% отходов идет на сжигание, а 50% — на переработку», — пояснил президент.

Путин добавил, что при определении географии расположения таких заводов нужно учитывать мнение людей, живущих вблизи, сообщает ТАСС.

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