Путин заявил о возможности снижения цен на бензин в России

Президент РФ Владимир Путин 1 февраля во время поездки в Ростов-на-Дону сказал, что в нынешней экономической ситуации в стране есть возможность для снижения цен на бензин.

«Конечно, хотелось бы, чтобы прибило цену в сегодняшней ситуации, и вроде бы для этого есть возможность. В некоторых регионах это обоснованно, потому что доставка сложная, инфраструктура не развитая. Но всегда за этим должна смотреть ФАС, я поговорю на этот счет с главой ведомства», — заявил глава государства.

Владимир Путин отметил, что нынешний уровень цен на бензин связан с мировыми ценами на нефть, а также уровнем акцизов.

«Цена на первичный продукт держится достаточно высокой сейчас — под 70 долларов за баррель. Но главным образом не в этом дело, а в акцизах. Правительство повышает акцизы, доходы от которых должны идти и идут на ремонт и строительство дорог», — цитирует Владимира Путина ТАСС.

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