Путин заявил президенту ЮАР, что условия для продления зернового контракта не выполнены

Президент России Владимир Путин обсудил с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой возможные пути урегулирования ситуации вокруг Украины, сообщает пресс-служба Кремля. По его словам, телефонный разговор состоялся по инициативе ЮАР.

В сообщении говорится, что, несмотря на продолжающуюся войну, Рамафоса и Путин договорились экспортировать украинское зерно на мировые рынки через черноморские порты». Стамбул “Пакетные соглашения”, то есть “зерновой договор”. заявил, что обязательства, изложенные в соответствующем меморандуме Россия-ООН, до сих пор не выполняются”, – говорится в сообщении пресс-службы Кремля. «Кроме того, не реализована основная цель соглашения, заключающаяся в поставках зерна в нуждающиеся страны, в том числе на Африканский континент».

Срок действия соглашения об экспорте украинского зерна истекает 17 июля.

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Москва регулярно угрожает разорвать прошлогоднюю сделку, но, как отмечала Financial Times в начале июля, на этот раз российские угрозы кажутся более серьезными, чем раньше.

Официальные лица ООН и Турции призывают Россию продлить его, поскольку это важно для стабильности мирового рынка продуктов питания.

Путин и Рамафоса посетят Украину на Экономическом форуме Россия-Африка в Санкт-Петербурге. 27-28 июля в Санкт-Петербурге договорились обсудить африканские мирные инициативы.

В Кремле также сообщили, что Рамафоса проинформировал Путина о подготовке к саммиту БРИКС.