Путину нельзя нажимать на кнопку – Президент Польши

Россия Польша не будет применять ядерное оружие в войне на Украине, заявил президент Польши Анджей Дуда в интервью The Washington Post.

Он считает, что у президента России Владимира Путина нет абсолютная власть в этом вопросе и даже если он захочет «нажать на кнопку» ему это просто не позволено.

«Россия не будет применять ядерное оружие в Украине. Путин этим не пользуется. На мой взгляд, ядерный арсенал в России находится под коллективным контролем многих людей и не зависит только от усмотрения Путина. Значит, для принятия решения нужно несколько человек», — сказал Дуда.