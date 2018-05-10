Путину показали тренажеры в хоккейном тренировочном центре в «Сириусе» в Сочи

Президент России Владимир Путин 10 мая посетил новый хоккейный тренировочный центр образовательного центра «Сириус» в Сочи.

Юных хоккеистов начали тренировать здесь буквально на днях, и президент понаблюдал за их занятиями. Экскурсию для Путина провели глава образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева и руководитель компании «Норильский никель» Владимир Потанин.

Президенту рассказали о том, как тренируются воспитанники центра и показали современные тренажеры, на которых проходят занятия. Также Путину продемонстрировали возможности тренажеров для отработки хоккейных бросков, точности ударов по воротам, залы для занятий гимнастикой, тренажеры для развития навыков скорости и силы у юных хоккеистов.

После этого Владимир Путин отправился в помещение, где установлены своеобразные беговые дорожки для хоккеистов, которые позволяют, наряду с развитием выносливости и скорости катания, одновременно отработать броски по воротам. Главе государства рассказали, что сюда можно направлять тех воспитанников, которые недостаточно выкладываются непосредственно на тренировке на льду.

«Это вы про меня?» — поинтересовался президент.

Образовательный центр «Сириус» в Сочи создан на базе олимпийской инфраструктуры по инициативе Владимира Путина. Цель работы центра — раннее выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка одаренных детей, проявивших выдающиеся способности в области искусства, спорта, научных дисциплин, а также добившихся успеха в техническом творчестве, ТАСС.

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