Путину презентовали проект военного технополиса в Анапе

Презентация состоялась в Кремле 23 февраля.

Владимир Путин осмотрел макет технополиса «Эра», который строят в Анапе.

«Главной целью научных исследований и разработок, планируемых в технополисе, должно стать создание систем искусственного интеллекта военного назначения и обеспечивающих технологий», — рассказал начальник военного инновационного технополиса «Эра» Федор Дедус.

Планируется размещение государственными корпорациями на территории технополиса своих представительств, малых инновационных предприятий, а также курирование представителями указанных организаций научной работы научных рот в предметных областях.

Министр обороны Сергей Шойгу рассказал Путину, что также в технополисе смогут работать молодые ученые и выпускники технических вузов, для которых построят жилой комплекс на 1 тыс. квартир, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», руководить военным инновационным технополисом Министерства обороны будет президент Курчатовского института Михаил Ковальчук. Финансирование проекта будет осуществляться в счет бюджетных ассигнований на Минобороны, с привлечением средств Фонда перспективных развитий и частных инвесторов.

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