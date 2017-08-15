Пять футболистов «Краснодара» и «Кубани» вызвали в молодежную сборную

Тренерский штаб во главе с Евгением Бушмановым назвал состав команды на отборочные матчи чемпионата Европы-2019 U-21 c Арменией и Гибралтаром.

В список попали три игрока ФК «Краснодар»: защитник Евгений Назаров, полузащитник Илья Жигулев и нападающий Иван Игнатьев. Также в команду вызвали защитника «Кубани» Дениса Якубу и полузащитника Игоря Коновалова.

Всего в список вошел 31 футболист.

Молодежная сборная России стартует в европейской квалификации игрой с Арменией, которая состоится 31 августа в Москве. Второй поединок в рамках континентального отбора россияне проведут с Гибралтаром, эта игра пройдет 5 сентября в Туле, сообщает пресс-служба РФС.

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