Пять футболистов «Краснодара» и «Сочи» вызвали в молодежную сборную РФ

Тренерский штаб во главе с Евгением Бушмановым огласил расширенный состав команды на контрольный поединок с Египтом и отборочный матч ЧЕ-2019 U-21 c Сербией.

В список попали защитник «Сочи» Никита Калугин, а также игроки «Краснодара»: вратарь Матвей Сафонов, полузащитники Илья Жигулев и Даниил Уткин, нападающий Иван Игнатьев.

Всего в расширенный список вошли 29 футболистов. Окончательный состав молодежной сборной России станет известен 27 августа. Команда соберется на базе в Новогорске 3 сентября.

Контрольный поединок с Египтом пройдет в Химках 7 сентября, а отборочный матч чемпионата Европы-2019 U-21 c Сербией в Нижнем Новгороде 11 сентября, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

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