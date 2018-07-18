Пять игроков ГК СКИФ примут участие в молодежном чемпионате Европы

Сборная России 19 июля проведет свой первый матч на турнире против сборной Хорватии.
Чемпионат пройдет в Словении. В группе россиянам предстоит встретиться также с командой Испании 20 июля и Польши — 22 июля.
В составе команды выступят пять представителей краснодарского СКИФа: вратарь Денис Заболотин, левый крайний Сергей Николаенков, разыгрывающие Батыр Биданок и Савелий Шалабанов, правый полусредний Илья Иванников, сообщает пресс-служба ГК СКИФ.
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