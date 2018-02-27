Пять игроков РК «Кубань» отправились на сборы в Северную Америку

В составе сборной России они готовятся к очередным этапам Мировой серии по регби-7.

На североамериканский континент из РК «Кубань» отправились Юрий Гостюжев, Павел Жигайлов, Владислав Лазаренко, Артур Соломяный и Роман Ходин.

Сперва спортсменам предстоит сыграть на турнире в Лас-Вегасе со 2 по 4 марта. Соперниками россиян на групповом этапе будут команды Фиджи, Кении и Франции. Затем Мировая серия переедет в Ванкувер. Канадский этап пройдет с 10 по 12 марта.

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