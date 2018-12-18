Пять предприятий Кубани будут поставлять вина в Бельгию

В Российском центре культуры и науки в Брюсселе 17 декабря прошла презентация российских вин.

Пять винодельческих предприятий из Краснодарского края заключили с бельгийской компанией Start2taste соглашения об эксклюзивных поставках. По словам посла РФ в Бельгии Александра Токовинина, презентация стала своеобразной демонстрацией нового облика России.

Он отметил, что теперь бельгийцы узнают, что в России производится вино хорошего качества, «экспорт российского вина в Бельгию и в Европу вообще — это частичка российского солнца, которая поможет людям лучше понять душу России».

Глава Start2taste Димитри Бонте заявил, что игристое вино из России «способно заткнуть за пояс известные сорта шампанского». Он добавил, что у компании уже есть заказы от ресторанов со звездами гида Michelin.

Бельгийская компания рассчитывает распространить продажи вина из России на всю Европу, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», кубанские вина победили в международном конкурсе спиртных напитков.

Также кубанское вино получило семь наград на международном конкурсе в Гонконге.

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