Пятеро кубанцев стали призерами III Национального чемпионата «Абилимпикс»

Соревнования по профессиональному мастерству среди людей с ограниченными возможностями здоровья прошли в Москве.

Первое место в компетенции «Документационное обеспечение управления и архивоведение» заняла студентка Армавирского юридического техникума Валерия Волошина. Студент Армавирского аграрно-технологического техникума Дмитрий Халеев завоевал второе место в компетенции «Обработка текстов». Вторым в компетенции «Инженерный дизайн» стал воспитанник школы-интерната № 2 Армавира Георгий Ручкин. В компетенции «Вязание крючком» третье место получила специалист из Тимашевска Елена Новицкая. Студент Армавирского механико-технологического техникума Алексей Бурняшев занял четвертое место в компетенции «Разработка программного обеспечения».

В этом году участники III Национального чемпионата «Абилимпикса» соревновались в 84 компетенциях. Среди них — мультимедийная журналистика, массаж, экономика и бухгалтерский учет, психология, флористика, туризм.

Чемпионат предоставил возможность инвалидам встретиться с потенциальными работодателями, которые выступали в качестве экспертов, сообщает пресс-служба министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Москву на III Национальный чемпионат «Абилимпикс» отправились 38 представителей края.

В Армавире в региональном чемпионате «Абилимпикс-2017» приняли участие 90 человек. Свои навыки они показали в робототехнике, вышивании, веб-дизайне, обработке текстов. В каждой компетенции выбрали трех призеров.

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