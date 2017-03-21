Пятеро подростков в Туапсе в нетрезвом виде гуляли в зоне ж/д путей

В Туапсе 15-летние подростки в марте в нетрезвом виде гуляли в зоне железнодорожного полотна. Это попало в объективы камер наблюдения.

На кадрах видно, как один ребенок подходит к железнодорожному полотну, а затем решает вскарабкаться по опоре контактной сети. Напряжение в ней сравнимо с электрическим зарядом молнии. По чистой случайности подростка током не ударило. Как только он оказался на вершине, к нему присоединились четверо друзей.

С путей подростков забрали полицейские. Уже в отделении выяснилось, что школьники были пьяны. Теперь их поставят на учет в полиции. Родители несовершеннолетних заплатили штраф за нахождение детей в нетрезвом виде.

Стражи порядка напоминают: железная дорога является зоной повышенного риска. В 2017 году в Краснодарском крае погибли на путях четыре человека — трое взрослых и ребенок, который ради шутки залез на товарный вагон, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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